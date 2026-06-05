Présent sur la terrasse d’Amazon Prime Video quelques minutes avant le début de la première demi‐finale mascu­line de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Jakub Mensik, Jo‐Wilfried Tsonga a expliqué pour­quoi l’Allemand était en « mission ».

🎙 Les coulisses de @tsonga7 sur la prépa­ra­tion d’Alexander Zverev : « Il est en mission. »#RolandGarros pic.twitter.com/lhPk40GaEa — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 5, 2026

« En tout cas, une chose est sûre, il est en mission. J’ai croisé son équipe hier et ils me disaient qu’il ne sortait pas de sa chambre, qu’il sortait une heure, une heure et demie où il appel­lait son équipe qui devait être abso­lu­ment dispo­nible pour aller manger et prendre un tout petit peu l’air. Mais le reste du temps, il est focus sur l’objectif. »