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Tsonga sur Zverev, opposé à Mensik en demi‐finales : « J’ai croisé son équipe hier et ils me disaient qu’il ne sortait pas de sa chambre »

Par
Thomas S
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Présent sur la terrasse d’Amazon Prime Video quelques minutes avant le début de la première demi‐finale mascu­line de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Jakub Mensik, Jo‐Wilfried Tsonga a expliqué pour­quoi l’Allemand était en « mission ». 

« En tout cas, une chose est sûre, il est en mission. J’ai croisé son équipe hier et ils me disaient qu’il ne sortait pas de sa chambre, qu’il sortait une heure, une heure et demie où il appel­lait son équipe qui devait être abso­lu­ment dispo­nible pour aller manger et prendre un tout petit peu l’air. Mais le reste du temps, il est focus sur l’objectif. »

Publié le vendredi 5 juin 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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