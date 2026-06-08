Considéré par de nombreux observateurs, avant la finale de dimanche à Roland‐Garros, comme le plus grand joueur de l’histoire à n’avoir jamais remporté de Grand Chelem, Alexander Zverev s’est enfin débarassé de cette étiquette.
Malgré une énorme pression sur ses épaules suite aux éliminations précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic, ajoutées au forfait de Carlos Alcaraz, l’Allemand de 29 ans a tenu bon en venant à bout de Flavio Cobolli (6−1, 4–6, 6–4, 6–7[5], 6–1) pour gagner son premier Majeur.
Et alors que comme le souligne L’Equipe, Zverev a souvent eu la réputation du « trouillard » sur le court (ou plus vulgairement du « mouilleur »), Jo‐Wilfried Tsonga a tenu à défendre le nouveau champion porte d’Auteuil.
« J’entends dire que Sascha a des fragilités mentales, mais pour moi il n’en a pas, alors qu’il lui est arrivé des grosses galères dans sa carrière », a déclaré le Français dans des propos relayés par le quotidien sportif national.
Publié le lundi 8 juin 2026 à 13:38