Considéré par de nombreux obser­va­teurs, avant la finale de dimanche à Roland‐Garros, comme le plus grand joueur de l’his­toire à n’avoir jamais remporté de Grand Chelem, Alexander Zverev s’est enfin déba­rassé de cette étiquette.

Malgré une énorme pres­sion sur ses épaules suite aux élimi­na­tions précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic, ajou­tées au forfait de Carlos Alcaraz, l’Allemand de 29 ans a tenu bon en venant à bout de Flavio Cobolli (6−1, 4–6, 6–4, 6–7[5], 6–1) pour gagner son premier Majeur.

Et alors que comme le souligne L’Equipe, Zverev a souvent eu la répu­ta­tion du « trouillard » sur le court (ou plus vulgai­re­ment du « mouilleur »), Jo‐Wilfried Tsonga a tenu à défendre le nouveau cham­pion porte d’Auteuil.

« J’entends dire que Sascha a des fragi­lités mentales, mais pour moi il n’en a pas, alors qu’il lui est arrivé des grosses galères dans sa carrière », a déclaré le Français dans des propos relayés par le quoti­dien sportif national.