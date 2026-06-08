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Tsonga tape du poing sur la table après le sacre de Zverev : « J’entends dire que Sascha a des fragi­lités mentales, mais pour moi il n’en a pas »

Par
Baptiste Mulatier
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Considéré par de nombreux obser­va­teurs, avant la finale de dimanche à Roland‐Garros, comme le plus grand joueur de l’his­toire à n’avoir jamais remporté de Grand Chelem, Alexander Zverev s’est enfin déba­rassé de cette étiquette. 

Malgré une énorme pres­sion sur ses épaules suite aux élimi­na­tions précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic, ajou­tées au forfait de Carlos Alcaraz, l’Allemand de 29 ans a tenu bon en venant à bout de Flavio Cobolli (6−1, 4–6, 6–4, 6–7[5], 6–1) pour gagner son premier Majeur. 

Et alors que comme le souligne L’Equipe, Zverev a souvent eu la répu­ta­tion du « trouillard » sur le court (ou plus vulgai­re­ment du « mouilleur »), Jo‐Wilfried Tsonga a tenu à défendre le nouveau cham­pion porte d’Auteuil. 

« J’entends dire que Sascha a des fragi­lités mentales, mais pour moi il n’en a pas, alors qu’il lui est arrivé des grosses galères dans sa carrière », a déclaré le Français dans des propos relayés par le quoti­dien sportif national. 

Publié le lundi 8 juin 2026 à 13:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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