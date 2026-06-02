Si Carlos Alcaraz, blessé au poignet, n’a pas pu jouer Roland‐Garros, et que Jannik Sinner a été éliminé dès le deuxième tour, les deux meilleurs joueurs du monde font logiquement toujours parler d’eux.
Lors d’une interview accordée à Tennis365, Jo‐Wilfried Tsonga a tenu à tempérer les comparaisons déjà fréquentes entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner d’un côté, et Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic de l’autre.
« Il n’est pas rare qu’un ou deux joueurs dominent, mais il faudra peut‐être attendre 20 tournois du Grand Chelem avant de pouvoir comparer Alcaraz et Sinner au Big 3. C’est difficile à dire pour moi, car je ne suis pas sur le court. Ce qu’on peut dire, c’est que Novak est toujours là et qu’il continue de donner du fil à retordre à beaucoup de joueurs. La dernière fois que Sinner a affronté Novak en Grand Chelem, il a perdu (en Australie). Ça en dit long. Ce qu’on peut dire, c’est qu’on a la chance d’avoir des joueurs comme Alcaraz et Sinner comme formidables ambassadeurs de notre sport, mais ne disons pas qu’ils sont déjà les meilleurs. Carlos et Jannik sont incroyables. Ce sont d’excellents joueurs et ils continueront à remporter des matchs et des tournois. Nous aimons le sport parce que tout peut arriver et on ne sait jamais quand on va rencontrer un problème comme celui que nous avons vu avec Carlos (l’Espagnol est actuellement blessé au poignet, ndlr), et qui peut peut‐être vous arrêter. »
À noter que, pour la première fois depuis l’US Open 2023, un tournoi du Grand Chelem couronnera dimanche un vainqueur autre que Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner. Mieux encore : le futur lauréat de Roland‐Garros décrochera le tout premier titre majeur de sa carrière.
Publié le mardi 2 juin 2026 à 13:25