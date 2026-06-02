Accueil Roland Garros

Tsonga tape du poing sur la table au sujet d’Alcaraz et Sinner : « Ne disons pas ça ! »

Par
Baptiste Mulatier
-
839

Si Carlos Alcaraz, blessé au poignet, n’a pas pu jouer Roland‐Garros, et que Jannik Sinner a été éliminé dès le deuxième tour, les deux meilleurs joueurs du monde font logi­que­ment toujours parler d’eux. 

Lors d’une inter­view accordée à Tennis365, Jo‐Wilfried Tsonga a tenu à tempérer les compa­rai­sons déjà fréquentes entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner d’un côté, et Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic de l’autre.

« Il n’est pas rare qu’un ou deux joueurs dominent, mais il faudra peut‐être attendre 20 tour­nois du Grand Chelem avant de pouvoir comparer Alcaraz et Sinner au Big 3. C’est diffi­cile à dire pour moi, car je ne suis pas sur le court. Ce qu’on peut dire, c’est que Novak est toujours là et qu’il continue de donner du fil à retordre à beau­coup de joueurs. La dernière fois que Sinner a affronté Novak en Grand Chelem, il a perdu (en Australie). Ça en dit long. Ce qu’on peut dire, c’est qu’on a la chance d’avoir des joueurs comme Alcaraz et Sinner comme formi­dables ambas­sa­deurs de notre sport, mais ne disons pas qu’ils sont déjà les meilleurs. Carlos et Jannik sont incroyables. Ce sont d’excellents joueurs et ils conti­nue­ront à remporter des matchs et des tour­nois. Nous aimons le sport parce que tout peut arriver et on ne sait jamais quand on va rencon­trer un problème comme celui que nous avons vu avec Carlos (l’Espagnol est actuel­le­ment blessé au poignet, ndlr), et qui peut peut‐être vous arrêter. »

À noter que, pour la première fois depuis l’US Open 2023, un tournoi du Grand Chelem couron­nera dimanche un vain­queur autre que Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner. Mieux encore : le futur lauréat de Roland‐Garros décro­chera le tout premier titre majeur de sa carrière.

Publié le mardi 2 juin 2026 à 13:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥