Si Carlos Alcaraz, blessé au poignet, n’a pas pu jouer Roland‐Garros, et que Jannik Sinner a été éliminé dès le deuxième tour, les deux meilleurs joueurs du monde font logi­que­ment toujours parler d’eux.

Lors d’une inter­view accordée à Tennis365, Jo‐Wilfried Tsonga a tenu à tempérer les compa­rai­sons déjà fréquentes entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner d’un côté, et Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic de l’autre.

« Il n’est pas rare qu’un ou deux joueurs dominent, mais il faudra peut‐être attendre 20 tour­nois du Grand Chelem avant de pouvoir comparer Alcaraz et Sinner au Big 3. C’est diffi­cile à dire pour moi, car je ne suis pas sur le court. Ce qu’on peut dire, c’est que Novak est toujours là et qu’il continue de donner du fil à retordre à beau­coup de joueurs. La dernière fois que Sinner a affronté Novak en Grand Chelem, il a perdu (en Australie). Ça en dit long. Ce qu’on peut dire, c’est qu’on a la chance d’avoir des joueurs comme Alcaraz et Sinner comme formi­dables ambas­sa­deurs de notre sport, mais ne disons pas qu’ils sont déjà les meilleurs. Carlos et Jannik sont incroyables. Ce sont d’excellents joueurs et ils conti­nue­ront à remporter des matchs et des tour­nois. Nous aimons le sport parce que tout peut arriver et on ne sait jamais quand on va rencon­trer un problème comme celui que nous avons vu avec Carlos (l’Espagnol est actuel­le­ment blessé au poignet, ndlr), et qui peut peut‐être vous arrêter. »

À noter que, pour la première fois depuis l’US Open 2023, un tournoi du Grand Chelem couron­nera dimanche un vain­queur autre que Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner. Mieux encore : le futur lauréat de Roland‐Garros décro­chera le tout premier titre majeur de sa carrière.