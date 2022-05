Ce mercredi, Camilo Ugo Carabelli (155e mondial) est apparu sur le court avec plusieurs égra­ti­gnures au visage pour son match contre Felix Auger‐Aliassime (défaite en trois sets). Il a révélé à La Nación la mésa­ven­ture qui lui est arrivé après sa victoire contre Aslan Karatsev, au terme d’un combat de 4h20, alors qu’il sortait déjà des quali­fi­ca­tions. A cause d’un pic de stress, selon l’ana­lyse de son médecin, l’Argentin est tombé dans les pommes avant d’être réveillé par son coach !

« Après le match de l’autre jour, je me suis évanoui. J’ai reçu un nombre de messages, c’était impres­sion­nant, on ne m’avait jamais autant écrit, sur Instagram, sur Face… Et comme toujours, j’es­saie de répondre à tout le monde, mais l’autre jour je n’ai pas pu, c’était impos­sible pour moi. Et je me suis évanoui dès que j’ai raccroché le télé­phone. Je me souviens que j’avais mal à la tête. Quand mon entraî­neur est venu me cher­cher, j’étais allongé sur le sol, le visage couvert de sang. Je me suis évanoui en tombant face contre terre », a raconté Camilo, pris de vertiges dans le premier set contre le Canadien, perdu 6–0.