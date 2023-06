3 juin 2022. Alexander Zverev quit­tait le court en béquilles après une terre chute en demi‐finales de Roland‐Garros contre Rafael Nadal, alors que le niveau de jeu était abso­lu­ment phéno­ménal et le suspens entier.

Un an plus tard, alors qu’il a fait son retour en début de saison et qu’il n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau, malgré quelques résul­tats encou­ra­geants, l’Allemand a d’ores et déjà passé la première semaine du Grand Chelem parisien.

Il a battu ce samedi en night session sur le Philippe‐Chatrier Frances Tiafoe, au terme d’un beau duel en quatre sets : 3–6, 7–6(3), 6–1, 7–6(5), en 3h44 de jeu.

Souvent dans la préci­pi­ta­tion et imprécis côté coup droit, Zverev perdait pour­tant le premier set face à un Tiafoe en grande forme.

L’Allemand montait en puis­sance dans la deuxième manche qu’il rempor­tait avec du mérite au tie‐break. Et s’il se faisait breaké dès le premier jeu du troi­sième set, il empo­chait ensuite six jeux d’af­filée grâce à une effi­ca­cité maxi­male et quelques coups rappe­lant ses plus belles années, à l’image d’un passing énorme.

Zverev retom­bait un peu dans ses travers dans le quatrième set, avec des erreurs et quelques doubles fautes. Tiafoe s’ac­cro­chait. Mais trop incons­tant, ce dernier perdait un nouveau jeu décisif.

Alexander Zverev affron­tera en huitièmes de finale lundi un Grigor Dimitrov très solide depuis le début de la quinzaine.