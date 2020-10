Des quatre demi-finales, Rafael Nadal est le joueur qui a passé le moins de temps sur le court : 10h04. Son adversaire, Diego Schwartzman, totalise lui 13 heures et 34 minutes sur le court. L’écart est donc de 3h30 entre les deux joueurs. L’Argentin peut-il payer son match de plus de cinq heures contre Dominic Thiem ? « Je me sentais très bien aujourd’hui. Je pense que dans deux jours, je serai de nouveau en excellente forme », a assuré Diego en conférence de presse après sa qualification. Il peut se réjouir d’avoir gagné les matchs avant son quart de finale plutôt aisément et en trois sets.

Dans l’autre demi-finale, Stefanos Tsitsipas a exactement passé vingt minutes de moins que Novak Djokovic sur le terrain : 10h21 contre 10h42. Un écart trop moindre pour être un avantage. En revanche, il faudra surveiller le Serbe qui a ressenti quelques douleurs face à Pablo Carreno Busta…