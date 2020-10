Suite et fin des huitièmes de finale ce lundi. La rédaction a sélectionné 5 des 8 matchs de la journée. La tâche se complique logiquement un petit peu plus pour Novak Djokovic. Il ne devrait néanmoins pas avoir de gros soucis à se défaire du Russe Kharen Khachanov. Il l’a déjà battu cinq fois en six rencontres.

La dernière chance tricolore, Fiona Ferro, a un vrai coup à jouer face à Sofia Kenin. L’Américaine est prenable sur terre battue. Si la Française venait à passer, sa partie de tableau est clairement dégagée et incertaine. Elle pourrait se mettre à rêver encore peu plus fort.

Dans les autres matchs à suivre, un bouillant Grigor Dimitrov depuis le début de cette édition 2020 fait face à Stefanos Tsitsipas. Ce dernier, après un premier tour compliqué, a aussi montré de très belles choses. Un choc en perspective.

Enfin, les intéressants Marton Fuscovics – Andrey Rublev et Petra Kvitova – Shuai Zhang sont à regarder d’un œil attentif.

Retrouvez notre sélection de 5 matchs de la journée de ce lundi ci-dessous :

Grigor Dimitrov (BUL,18) – Stefanos Tsitsipas (GRE,5)

Novak Djokovic (SRB,1) – Karen Khachanov (RUS,15)

Marton Fuscovics (HUN) – Andrey Rublev (RUS,13)

Fiona Ferro (FRA) – Sofia Kenin (USA,4)

Petra Kvitova (CZE,7) – Shuai Zhang (CHN)