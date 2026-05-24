Un premier joueur du top 10 prend la porte.

Arrivé sans certi­tude à Roland‐Garros, après être revenu seule­ment à Genève la semaine dernière d’une bles­sure au genou, Taylor Fritz a été battu dès le premier tour par son compa­triote Nishesh Basavareddy (148e mondial) : 7–6(5), 7–6(5), 6–7(9), 6–1

UPSET ALERT 🚨



Basavareddy stuns fellow coun­tryman Fritz with a sensa­tional 6–1 in the fourth to record a first win in Paris !#RolandGarros pic.twitter.com/Epfg8WEH3x — Roland‐Garros (@rolandgarros) May 24, 2026

Le 8e joueur mondial s’in­cline dès son entrée en lice pour la deuxième année de suite porte d’Auteuil, après son huitième de finale en 2024.