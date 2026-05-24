Un premier joueur du top 10 prend la porte.
Arrivé sans certitude à Roland‐Garros, après être revenu seulement à Genève la semaine dernière d’une blessure au genou, Taylor Fritz a été battu dès le premier tour par son compatriote Nishesh Basavareddy (148e mondial) : 7–6(5), 7–6(5), 6–7(9), 6–1
UPSET ALERT 🚨— Roland‐Garros (@rolandgarros) May 24, 2026
Basavareddy stuns fellow countryman Fritz with a sensational 6–1 in the fourth to record a first win in Paris !#RolandGarros pic.twitter.com/Epfg8WEH3x
Le 8e joueur mondial s’incline dès son entrée en lice pour la deuxième année de suite porte d’Auteuil, après son huitième de finale en 2024.
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 21:47