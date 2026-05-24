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Un joueur du top 10 déjà dehors !

Par
Baptiste Mulatier
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Un premier joueur du top 10 prend la porte. 

Arrivé sans certi­tude à Roland‐Garros, après être revenu seule­ment à Genève la semaine dernière d’une bles­sure au genou, Taylor Fritz a été battu dès le premier tour par son compa­triote Nishesh Basavareddy (148e mondial) : 7–6(5), 7–6(5), 6–7(9), 6–1

Le 8e joueur mondial s’in­cline dès son entrée en lice pour la deuxième année de suite porte d’Auteuil, après son huitième de finale en 2024. 

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 21:47

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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