La vie privée de Jannik Sinner fait parler ces dernières semaines.

Un jour­na­liste a d’ailleurs mis les pieds dans le plat dès le début de la confé­rence de presse d’avant‐tournoi du numéro 1 mondial à Roland‐Garros.

Question : « J’ai vu des photos de vous à Copenhague avec une fille cette semaine. Je me deman­dais ce que vous faisiez à Copenhague et qui était cette fille. »

Jannik Sinner : « Non, non, il n’y avait pas de fille (sourire). J’avais juste quelques séances photo à faire là‐bas. C’est tout. Rien d’autre (sourire à nouveau) »

