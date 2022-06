Gravement blessé lors de sa demi‐finale face à Rafael Nadal ce vendredi à Roland‐Garros, Alexander Zverev est déjà arrivé sur le sol alle­mand où il a donné de nouvelles fraîches de sa cheville sur son compte Instagram. Et le premier diag­nostic aurait révélé plusieurs liga­ments déchirés, en atten­dant d’en savoir plus dans les prochaines heures.

« Salut les gars ! Je suis main­te­nant sur le chemin du retour. D’après les premiers examens médi­caux, il semble que je me sois déchiré plusieurs liga­ments laté­raux du pied droit. Je m’en­vole lundi pour l’Allemagne afin de procéder à des examens plus appro­fondis et de déter­miner le moyen le plus rapide et le plus effi­cace de me réta­blir. Je tiens à remer­cier tout le monde dans le monde entier pour les gentils messages que j’ai reçus depuis hier. Votre soutien signifie beau­coup pour moi en ce moment ! »