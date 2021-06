En 2015, Nole joue déjà son meilleur tennis, il vient de remporter l’Open d’Australie et terrasse en quart de finale Rafael Nadal en trois manches avant de lutter 5 manches pour se défaire d’Andy Murray en demi.

En finale, il doit jouer Stan Wawrinka, qui a dominé Federer et Tsonga.

Le Suisse dont c’est la deuxième finale en Grand Chelem (NDLR : Il a gagné l’Open d’Australie en 2014) est loin de réunir les suffrages des spécia­listes. Pourtant, il réalise l’ex­ploit de sortir le Serbe en quatre manches en prati­quant son meilleur tennis, poussé par un public acquis à sa cause. Nole visi­ble­ment éreinté menta­le­ment ne parvient pas à trouver un second souffle d’au­tant que le Suisse ne cesse de l’agresser durant toute la rencontre en étant agressif et entreprenant.

Cet après midi quand Tsitsipas rentrera sur le court, il pourra peut‐être de se servir de ce match car son jeu basé sur un revers à une main solide et sur du vrai punch en coup droit a vrai­ment quelques vraies simi­li­tudes avec celui du Suisse.