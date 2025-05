Déjà contraint d’aban­donner contre Casper Ruud au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome en raison d’une bles­sure aux abdo­mi­naux, Matteo Berrettini se retire désor­mais de la liste des engagés à Roland‐Garros.

Purtroppo era preve­di­bile : Matteo #Berrettini che si era presen­tato in confe­renza stampa a Roma in lacrime dopo il ritiro contro Ruud, dà forfait al Roland Garros. Il romano non gioca lo Slam pari­gino dal 2021 pic.twitter.com/9VkN9lyafo