Est-ce que les choses sérieuses vont commencer pour Novak Djokovic ?

On peut se poser la question. Ce lundi en 8ème de finale, il affronte le Russe Karen Khachanov et tous les fans espèrent qu’il y aura match. Selon le Serbe, c’est tout à fait possible : « Nous avons joué quatre fois l’un contre l’autre, j’ai perdu une fois contre Bercy, mais les conditions sont complètement différentes de celles de l’époque. C’était 50-50 Garin ou lui, le Chilien avait de bons résultats sur cette surface, donc c’est une belle victoire pour Khachanov. Les conditions peuvent même lui convenir car il aime un rebond légèrement plus faible, plus bas. Il s’installe sur tout le terrain grâce à son coup droit, et je sais déjà qu’il va vouloir dicter l’échange avec ce coup. Son service est solide tout comme son revers, Karen est un joueur très complet. Sa petite faiblesse c’est son déplacement, ma tactique sera donc de le faire bouger et de ne pas lui donner le même rythme »