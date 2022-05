Quelques mois seule­ment après leur sépa­ra­tion, Novak Djokovic et Marian Vajda se retrouvent déjà, mais en tant qu’ad­ver­saires. Le nouveau poulain de l’en­traî­neur slovaque, Alex Molcan, défie le numéro 1 mondial ce mercredi au 2e tour de Roland‐Garros. Vajda a parlé à L’Equipe de son appré­hen­sion avant ce match forcé­ment très spécial pour lui.

« Quelle histoire étrange, non ? (Il rigole et se cache le visage). Je ne sais même pas quoi penser. Je ne sais pas comment je dois me comporter, comment je vais faire. Peut‐être que je ne vien­drai même pas. Come on ! Contre Novak, stop… On en parlait ensemble au début du tournoi. Je lui ai dit : « J’espère qu’on va se retrouver au deuxième tour ! » pour le faire rire et parce que j’es­pé­rais qu’Alex allait gagner son premier tour. Et il m’a répondu : »D’accord, mais je ne veux pas te voir dans le box de mon adver­saire ! » Quelle histoire… »