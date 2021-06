Coach de Novak Djokovic, Marian Vajda était forcé­ment heureux de l’issue de Roland Garros. Bien qu’il ait commencé à entrainer Nole depuis 2006, il continue d’être impres­sionné par son poulain. En confé­rence de presse, l’an­cien 32ème mondial pense que son protégé peut réaliser le Grand Chelem sur une année, exploit jamais réalisé dans l’ère Open. S’il réussit une telle perfor­mance, Vajda cessera alors d’être son entrai­neur, esti­mant ne plus rien pouvoir lui apporter.

« S’il arrive cette année à faire les quatre Grands Chelems, c’est la fin, on s’arrête, c’est fini. Non, non, en tant qu’en­traî­neur, j’ar­rête. Je crois que c’est possible parce qu’il adore jouer à Wimbledon et à l’US Open. Ce qui m’in­quié­tait plus, c’était la saison sur terre battue, parce que pendant une assez longue période, 10 ans, il avait des bons résul­tats. C’est vrai, mais il aurait pu faire encore plus ici à Roland‐Garros. Cependant, ça ne passait pas. Wawrinka, la finale, et ensuite, défaites amères, assez souvent, et ensuite faire son retour sur la terre battue et gagner le Grand Chelem, c’était de plus en plus diffi­cile d’une année à l’autre pour lui. Quand on gagne une fois, on engrange de la confiance pour la fois suivante, on se sent plus à l’aise, on a détendu, on a plus d’expérience, on a gagné des matches, on sait comment ça se passe et on se souvient certains coups. Et donc ça passe bien. Il est vrai­ment en pleine forme en ce moment : tant que ça dure, je crois qu’il peut gagner le Grand Chelem, en tout ce cas cette année. J’en suis quasi­ment certain.»