En plus d’avoir séduit le public français pour sa combativité lors de sa défaite face à Novak Djokovic au deuxième tour de Roland‐Garros ce mercredi, Valentin Royer a également impressionné le Serbe, à qui il a vraiment donner du fil à retordre.
Interrogé en conférence de presse d’après match sur son adversaire, 24 fois vainqueur en Grand Chelem, le Français a livré une réponse pleine de sincérité et d’admiration.
« Sur le plan physique, j’aurais bien aimé aller en 5 sets pour voir comment il aurait tenu. Je l’ai vu se plaindre un peu, s’étirer. Mais bon, c’est du Novak. Il fait ça, en général, pour essayer de voir comment l’adversaire réagit. Mais ça ne m’a pas impacté. J’ai essayé de garder mon fil conducteur, surtout dans le troisième et le quatrième, parce que c’est un joueur exceptionnel. Même s’il se plaint du dos, de douleurs physiques ou quoi, il cavale et il va aller chercher tous les points. Donc, oui, c’était juste impressionnant sur les deux, trois premiers jeux. Après, je me suis mis dans le truc. Je me suis dit que je jouais un joueur comme un autre, avec un bon niveau de jeu, avec un palmarès d’exception. Quand Marc a annoncé son palmarès pendant l’échauffement, je n’ai pas écouté, j’étais dans ma bulle, dans mon truc, parce qu’on avait fait un bon briefing avant le match, sur le fait de ne surtout pas jouer la légende, mais de jouer juste un joueur de tennis. Si tu joues la légende, tu as perdu même avant de rentrer sur le court. Le but, c’est de jouer la balle, pas la légende. C’était important pour moi de rester focus sur ce que je devais faire. »
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 22:48