Simple et discret, Valentin n’a pas changé depuis qu’il a explosé. 18ème à l’ATP, il savoure le moment d’au­tant que cela ne fait pas long­temps qu’il fait partie du fameux gratin du tennis mondial. Pour lui, la « fronde » menée par certains de ses collègues n’est pas un sujet vrai­ment d’actualité.

« Je ne pense pas que je sois la bonne personne à qui demander ça. Ça ne fait que 6 mois que je suis sur ce grand circuit, 7 mois. J’ai été ce joueur qui a été pendant 3–4 ans 200ème, 300ème mondial. Pour moi, c’est les joueurs à ce classement‐là qui doivent gagner plus. Les prize money ont telle­ment augmenté. Quand tu regardes il y a 10 ans, même par rapport à il y a 20 ans, ils ont explosé. On est dans un très beau moment et un bel âge pour jouer les tour­nois avec les prize money qu’il y a. Je comprends aussi le point de vue de ceux qui sont devant parce qu’ils sont devant quasi tout le temps et peut‐être qu’ils trouvent que ça n’évolue pas assez. De mon côté, quand je joue en Challengers pendant trois ans et que j’ar­rive sur les tour­nois ATP, je suis loin de me plaindre.