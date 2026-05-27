Lors de sa confé­rence de presse, Valentin Vacherot toujours aussi acces­sible a répondu aux ques­tions avec beau­coup de sincé­rité. Interrogé sur l’idée qu’il était un cham­pion normal, qu’il n’avait pas changé depuis son « explo­sion », il a juste précisé que c’était aux autres joueurs de le dire.

Quand il a abordé le fait qu’il était très ému après sa victoire, il a été plus myste­rieux mais l’on sait aussi que visi­ble­ment il joue avec une vraie gêne à un pied.

« Je n’étais pas ému par rapport… Ce n’étaient pas des émotions de stress qui redes­cend ou quoi, non j’étais plus ému de gagner un match. Je peux quand même être très fier de gagner ce match pour des raisons que mon équipe connaît »