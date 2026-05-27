Lors de sa conférence de presse, Valentin Vacherot toujours aussi accessible a répondu aux questions avec beaucoup de sincérité. Interrogé sur l’idée qu’il était un champion normal, qu’il n’avait pas changé depuis son « explosion », il a juste précisé que c’était aux autres joueurs de le dire.
Quand il a abordé le fait qu’il était très ému après sa victoire, il a été plus mysterieux mais l’on sait aussi que visiblement il joue avec une vraie gêne à un pied.
« Je n’étais pas ému par rapport… Ce n’étaient pas des émotions de stress qui redescend ou quoi, non j’étais plus ému de gagner un match. Je peux quand même être très fier de gagner ce match pour des raisons que mon équipe connaît »
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 07:45