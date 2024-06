« Je ne veux plus voir les loges vides », décla­rait Amélie Mauresmo en 2021, juste après avoir été nommée direc­trice de Roland‐Garros.

Trois ans plus tard, le problème reste le même et commence sérieu­se­ment à agacer les fans de tennis mais aussi les obser­va­teurs, parmi lesquels le consul­tant Julien Varlet. L’ancien 135e mondial a inter­pellé Mauresmo sur Twitter (ou plutôt X) durant le match entre Novak Djokovic et Lorenzo Musetti ce samedi soir.

J’en appel à toi @AmeMauresmo sincè­re­ment sans agres­si­vité ou animo­sité comment après 1set de @DjokerNole le seul endroit où les places sont offertes la tribune soit vide.En tant que ancien joueur, consul­tant mais aussi entraî­neur ça me fait mal à mon tennis Amelie fait qq 🙏🙏 pic.twitter.com/9bhncZC3v9 — Julien Varlet (@JulienVarlet1) June 1, 2024

« J’en appelle à toi Amélie Mauresmo. Sincèrement, sans agres­si­vité ni animo­sité, comment expli­quer après le premier de Nole, le seul endroit où les places sont offertes la tribune soit vide ? En tant que ancien joueur, consul­tant mais aussi entraî­neur ça me fait mal à mon tennis. Amélie, fais quelque chose. »