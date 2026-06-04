« Je n’ai aucune pensée, aucune émotion. Là tout de suite, j’ai juste envie d’arrêter le tennis », a lâché Aryna Sabalenka après sa doulou­reuse défaite contre la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale de Roland‐Garros.

Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break), puis 5–3, la numéro 1 mondiale a tout simple­ment sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).

Sur le plateau de TNT Sports à Paris, la légende Venus Williams est revenue sur la sortie de la Biélorusse et a tenu à lui apporter son soutien :

« Ça m’a rendue triste. J’ai été emportée par ses émotions. J’ai beau­coup d’empathie pour elle. Et elle donne tout sur le court. On voit tout ce qu’elle ressent sur le court. Peut‐être faudrait‐il prendre un peu plus de temps avant la confé­rence de presse si néces­saire, car je ne pense pas qu’elle veuille arrêter le tennis. Ce serait une tragédie pour le tennis et une tragédie pour elle. Mais quand on perd, c’est juste telle­ment… beurk. Le combat inté­rieur est bien réel. J’aime qu’elle nous laisse entrer, qu’elle nous permette de faire partie de son univers de cette manière. Ce qui s’est passé arrive à tous les joueurs à un moment ou à un autre. Et ça fait mal. Le pire, c’est que l’on se déçoit soi‐même. Et gérer le fait de s’être déçu soi‐même est la chose la plus diffi­cile au monde. Si l’on se fait simple­ment battre, on se fait battre. Si quelqu’un nous a balayés du court, on s’est fait battre, on peut gérer ça. Mais en ce moment, elle doit faire face à sa propre décep­tion. C’est diffi­cile de dormir la nuit avec ça. Ce que je dirais aussi, c’est que n’importe lequel d’entre nous pren­drait volon­tiers l’année qu’elle a eue. Je pense qu’elle amplifie simple­ment les choses en ce moment. Mais elle a eu une excel­lente année. Je ne pense pas qu’elle devrait avoir de regrets. Cela devrait la rendre plus forte. »

Venus Williams says on the TNT Roland Garros Desk that she was sad when Aryna Sabalenka said she felt like quit­ting tennis after her loss, ‘To deal with letting your­self down is the hardest thing in the world… This should make her stronger’



“I was feeling sad actually. I was… pic.twitter.com/cEXf6A0GEU — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 3, 2026