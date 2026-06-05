Présente à Roland‐Garros et de passage sur le plateau de TNT Sports, Venus Williams s’est montrée parti­cu­liè­re­ment loquace, ce qui est rare pour être souligné.

Et après avoir réagi avec humour sur le grand retour sur les courts de sa petite soeur, Serena, l’Américaine a tenu à prendre la défense de Jannik Sinner, critiqué pour sa capa­cité à résister à la chaleur suite à sa défaite surprise dès le deuxième tour.

« L’un des grands sujets de ce tournoi a été la souf­france de Sinner, qu’elle soit due à ce qui s’est passé sur le court, à la chaleur, à des crampes ou à tout autre facteur. Donc, Sinner n’a jamais remporté de match de plus de 3 heures et 50 minutes. Les condi­tions dans lesquelles les joueurs évoluent au tennis sont incroyables. Peut‐être n’a‑t-il pas remporté de match de plus de 3 heures et 50 minutes. Et alors ? Il a fait tout le reste. À mon avis, c’est plus un hasard qu’une vraie statis­tique. Non seule­ment les condi­tions étaient dingues, mais il a géré ça la tête haute. Il n’a jamais aban­donné. Il n’a jamais quitté le court. Il n’a jamais envi­sagé d’arrêter, même dans les pires circons­tances. Non seule­ment il gère bien la victoire, mais il a géré la défaite avec tant de dignité et de sang‐froid. »