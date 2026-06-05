Présente à Roland‐Garros et de passage sur le plateau de TNT Sports, Venus Williams s’est montrée particulièrement loquace, ce qui est rare pour être souligné.
Et après avoir réagi avec humour sur le grand retour sur les courts de sa petite soeur, Serena, l’Américaine a tenu à prendre la défense de Jannik Sinner, critiqué pour sa capacité à résister à la chaleur suite à sa défaite surprise dès le deuxième tour.
« L’un des grands sujets de ce tournoi a été la souffrance de Sinner, qu’elle soit due à ce qui s’est passé sur le court, à la chaleur, à des crampes ou à tout autre facteur. Donc, Sinner n’a jamais remporté de match de plus de 3 heures et 50 minutes. Les conditions dans lesquelles les joueurs évoluent au tennis sont incroyables. Peut‐être n’a‑t-il pas remporté de match de plus de 3 heures et 50 minutes. Et alors ? Il a fait tout le reste. À mon avis, c’est plus un hasard qu’une vraie statistique. Non seulement les conditions étaient dingues, mais il a géré ça la tête haute. Il n’a jamais abandonné. Il n’a jamais quitté le court. Il n’a jamais envisagé d’arrêter, même dans les pires circonstances. Non seulement il gère bien la victoire, mais il a géré la défaite avec tant de dignité et de sang‐froid. »
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 17:17