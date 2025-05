Présente ce jeudi à Roland‐Garros où elle s’est arrêtée au micro de la chaîne améri­caine TNT, Venus Williams s’est notam­ment exprimée sur la pépite, Joao Fonseca, fraî­che­ment qualifié pour le troi­sième tour à seule­ment 18 ans.

Impressionnée par la préco­cité du Brésilien, la soeur de Serena a fait un peu d’humour.

Venus Williams spoke about João Fonseca on TNT’s cove­rage of Roland Garros :



“It’s scary how good players are so young. Fonseca… how old is he ? Is he still in diapers ? 😂 I wish I was hitting like that at that age” ❤️ pic.twitter.com/lNgb2xRazK