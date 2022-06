Personne n’avait imaginé Marin Cilic capable d’at­teindre le dernier carré de Roland‐Garros cette année. Personne sauf son entraî­neur, Vilim Visak. Ce dernier explique à L’Equipe le chemin parcouru par le Croate pour retrouver ce niveau.

« Pour moi, le plus impor­tant était de rester patient. Je lui disais : « Sois patient, crois en toi et continue de travailler dur. » Je suis vrai­ment heureux car il s’est tenu à cela. Il est telle­ment motivé, c’en est même incroyable de le voir à ce point de moti­va­tion, à 33 ans ! Il a été n°3 mondial et se retrouver autour de la 45e place, ce n’est pas simple à vivre dans la tête pour un cham­pion qui n’a jamais été dans cette situa­tion. Mais Marin est resté patient, il a cru en lui. Je savais qu’il était toujours capable de travailler dur, qu’il pouvait encore faire de belles choses, je n’avais aucun doute là‐dessus. On est venu me voir après son premier, son deuxième match ici : « Oh, c’est incroyable comment Marin joue ! »Je savais. Pour moi, ce n’est pas une surprise. »