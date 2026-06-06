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Volandri, capi­taine italien, prévient Zverev avant sa finale contre Cobolli : « Flavio affronte un joueur qu’il connaît bien et je pense qu’il saura saisir sa chance »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, le capi­taine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, Filippo Volandri, a évoqué les chances de Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros contre Alexander Zverev. 

« Flavio affronte un joueur qu’il connaît bien, contre lequel il a gagné et perdu ces dernières semaines, et il a la possi­bi­lité de réaliser un excellent résultat. Une finale de Grand Chelem, et surtout la première, est toujours diffi­cile, mais je pense que Flavio saura saisir sa chance, sur un terrain qu’il connaît désor­mais bien et sur lequel il se sent de mieux en mieux. Zverev fera tout pour remporter ce titre, ce sera un match disputé, inté­res­sant. Quand les attentes sont élevées, Flavio tient ses promesses et c’est très impor­tant, c’est un signe de matu­rité. Le match contre Auger‐Aliassime, qui a débuté sous une tempête de vent, a été très bien géré. Avec le toit fermé, les condi­tions étaient parti­cu­lières, le terrain ralen­tis­sait et il a su s’adapter. »

A noter que Zverev mène 3–1 dans ses face‐à‐face avec Cobolli, en l’ayant affronté déjà deux fois sur terre battue cette année (victoire de Cobolli à Munich et victoire de Zverev à Madrid). 

Publié le samedi 6 juin 2026 à 15:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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