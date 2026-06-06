Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, le capi­taine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, Filippo Volandri, a évoqué les chances de Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros contre Alexander Zverev.

« Flavio affronte un joueur qu’il connaît bien, contre lequel il a gagné et perdu ces dernières semaines, et il a la possi­bi­lité de réaliser un excellent résultat. Une finale de Grand Chelem, et surtout la première, est toujours diffi­cile, mais je pense que Flavio saura saisir sa chance, sur un terrain qu’il connaît désor­mais bien et sur lequel il se sent de mieux en mieux. Zverev fera tout pour remporter ce titre, ce sera un match disputé, inté­res­sant. Quand les attentes sont élevées, Flavio tient ses promesses et c’est très impor­tant, c’est un signe de matu­rité. Le match contre Auger‐Aliassime, qui a débuté sous une tempête de vent, a été très bien géré. Avec le toit fermé, les condi­tions étaient parti­cu­lières, le terrain ralen­tis­sait et il a su s’adapter. »

A noter que Zverev mène 3–1 dans ses face‐à‐face avec Cobolli, en l’ayant affronté déjà deux fois sur terre battue cette année (victoire de Cobolli à Munich et victoire de Zverev à Madrid).