Lors d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le capitaine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, Filippo Volandri, a évoqué les chances de Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros contre Alexander Zverev.
« Flavio affronte un joueur qu’il connaît bien, contre lequel il a gagné et perdu ces dernières semaines, et il a la possibilité de réaliser un excellent résultat. Une finale de Grand Chelem, et surtout la première, est toujours difficile, mais je pense que Flavio saura saisir sa chance, sur un terrain qu’il connaît désormais bien et sur lequel il se sent de mieux en mieux. Zverev fera tout pour remporter ce titre, ce sera un match disputé, intéressant. Quand les attentes sont élevées, Flavio tient ses promesses et c’est très important, c’est un signe de maturité. Le match contre Auger‐Aliassime, qui a débuté sous une tempête de vent, a été très bien géré. Avec le toit fermé, les conditions étaient particulières, le terrain ralentissait et il a su s’adapter. »
A noter que Zverev mène 3–1 dans ses face‐à‐face avec Cobolli, en l’ayant affronté déjà deux fois sur terre battue cette année (victoire de Cobolli à Munich et victoire de Zverev à Madrid).
Publié le samedi 6 juin 2026 à 15:28