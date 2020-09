Stan Wawrinka est un homme presque comblé. Battu à la surprise générale au premier tour du Masters 1000 de Rome par le jeune Musetti, « Stan The Man » s’est repris de la meilleure des manières en battant sèchement Andy Murray en seulement 1h40. Si le Britannique a livré une piètre prestation, celle du Suisse est encourageante. Interrogé en conférence de presse d’après match, le lauréat de l’édition 2015 a eu un discours qui tranchait avec tous ceux entendus depuis le début du tournoi.

« Je suis très évidemment très content, très satisfait. Malgré ma défaite à Rome, je sais parfaitement ou j’en suis. Les entraînements fonctionnent très bien, je suis en forme », a déclaré le Vaudois avant d’ajouter une touche positive à des conditions compliquées. C’est une période totalement différente, on sait désormais à quoi s’attendre en terme de météo et d’ambiance. En tant que joueur de tennis, on doit s’adapter, on devrait malgré tout être positif. Je pense qu’il y a en effet beaucoup de positif à prendre dans une telle période. »