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« Wawrinka est le symbole du cham­pion qui n’avait pas sa place parmi les légendes, et qui a déplacé des montagnes pour marquer son sport et aller plus loin que ses rêves », salue Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Battu au premier tour par le Néerlandais Jesper De Jong (106e mondial), 6–3, 3–6, 6–3, 6–4, Stanislas Wawrinka a disputé son dernier match à Roland‐Garros. 

Le jour­na­liste Benoît Maylin a rendu un hommage émou­vant au triple lauréat en Grand Chelem, sacré porte d’Auteuil en 2015 :

« Il m’a fait chialer. Wawrinka est le symbole du cham­pion qui n’avait pas sa place parmi les légendes, et qui a déplacé des montagnes et traversé des déserts, pour marquer son sport et aller plus loin que ses rêves. Un exemple. Un mec bien. Simple, vrai, fort. Adieu papy. »

Grand respect à « Stan The Man », qui va terminer la saison avant de mettre défi­ni­ti­ve­ment un terme à sa magni­fique carrière. 

Publié le mardi 26 mai 2026 à 11:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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