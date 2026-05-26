Battu au premier tour par le Néerlandais Jesper De Jong (106e mondial), 6–3, 3–6, 6–3, 6–4, Stanislas Wawrinka a disputé son dernier match à Roland‐Garros.
Le journaliste Benoît Maylin a rendu un hommage émouvant au triple lauréat en Grand Chelem, sacré porte d’Auteuil en 2015 :
« Il m’a fait chialer. Wawrinka est le symbole du champion qui n’avait pas sa place parmi les légendes, et qui a déplacé des montagnes et traversé des déserts, pour marquer son sport et aller plus loin que ses rêves. Un exemple. Un mec bien. Simple, vrai, fort. Adieu papy. »
Il m’a fait chialer 😭— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 25, 2026
Wawrinka est le symbole du champion qui n’avait pas sa place parmi les légendes, et qui a déplacé des montagnes et traversé des déserts, pour marquer son sport et aller plus loin que ses rêves.
Un exemple.
Un mec bien.
Simple, vrai, fort.
Adieu papy ❤️ https://t.co/sQovAaN3i8
Grand respect à « Stan The Man », qui va terminer la saison avant de mettre définitivement un terme à sa magnifique carrière.
Publié le mardi 26 mai 2026 à 11:18