Battu au premier tour par le Néerlandais Jesper De Jong (106e mondial), 6–3, 3–6, 6–3, 6–4, Stanislas Wawrinka a disputé son dernier match à Roland‐Garros.

Le jour­na­liste Benoît Maylin a rendu un hommage émou­vant au triple lauréat en Grand Chelem, sacré porte d’Auteuil en 2015 :

« Il m’a fait chialer. Wawrinka est le symbole du cham­pion qui n’avait pas sa place parmi les légendes, et qui a déplacé des montagnes et traversé des déserts, pour marquer son sport et aller plus loin que ses rêves. Un exemple. Un mec bien. Simple, vrai, fort. Adieu papy. »

Il m’a fait chialer 😭



Wawrinka est le symbole du cham­pion qui n’avait pas sa place parmi les légendes, et qui a déplacé des montagnes et traversé des déserts, pour marquer son sport et aller plus loin que ses rêves.



Un exemple.

Un mec bien.

Simple, vrai, fort.



Adieu papy ❤️ https://t.co/sQovAaN3i8 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 25, 2026

Grand respect à « Stan The Man », qui va terminer la saison avant de mettre défi­ni­ti­ve­ment un terme à sa magni­fique carrière.