Malgré sa défaite en quatre sets contre Corentin Moutet lundi au 1er tour de Roland‐Garros, Stanislas Wawrinka n’a pas voulu céder à la panique. Bien au contraire, il s’est montré parti­cu­liè­re­ment confiant pour la suite lors de sa confé­rence de presse d’après‐match.

« Je suis à la recherche d’énor­mé­ment de choses et, comme toujours dans ma carrière, cela prend du temps. Je dois être lucide et humble. Réunir les pièces du puzzle ne se fait pas d’un claque­ment de doigts. Je sais ce que j’ai envie, je sais que je vais revenir à un très bon niveau, j’en suis convaincu, parce qu’il y a trop de choses qui me font dire que j’en serai capable, qu’il me faut quelques mois mais, pour cela, il faut repartir au travail. Je n’ai pas de problèmes à m’en­traîner dur, à faire les choses. »