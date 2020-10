Stan Wawrinka a de quoi être déçu. Battu par le 239e mondial Hugo Gaston alors qu’il avait à plusieurs reprises répété qu’il se sentait très bien sur ce Roland Garros, le Suisse n’était pourtant pas plus abattu que cela en conférence de presse. Il est notamment revenu sur les différentes erreurs qu’il a commis.

« J’aurai dû être plus dur avec moi même, j’ai commis des erreurs inhabituelles et je sais ce que je dois faire à l’avenir pour ne plus les reproduire. Je me suis mis sur l’arrière des pieds, sur la retenue, j’ai beaucoup hésité et malheureusement je perds, a constaté lucidement le Vaudois qui a également tenu à remercier les organisateurs. Le plaisir était bien présent, l’organisation a fait un gros boulot, même si les conditions étaient difficiles. »