Stan vit son dernier Roland Garros, et le tirage au sort ne l’a pas épargné puis­qu’il va affronter Arthur Fils. Sur le papier, le Suisse semble en dessous mais les nouvelles concer­nant l’état de forme du trico­lore ne sont pas rassu­rantes. La bonne nouvelle pour Stan c’est qu’il sait déjà qu’il va jouer sur un grand court, pour une dernière c’est une belle récom­pense. En confé­rence de presse, il y a eu forcé­ment un moment de nostalgie notam­ment en se souve­nant de son fameux short de 2015. Interrogé à ce sujet, Stan a fait preuve d’hu­mour, un moment de détente bien apprécié lors d’un média day un peu « plombé par la fronde autour du prize money. Extraits.

Bonjour Stan, tous ceux qui ont assisté à la finale de 2015 se souviennent avec grand plaisir de ton festival de coups gagnants ce jour‐là, mais aussi de tes shorts bariolés. Il me semble que les shorts sont partis au musée de Roland‐Garros après la finale. As‐tu l’in­ten­tion, pour ta dernière parti­ci­pa­tion, de les ressortir ?

Je vais aller demander au musée, je ne suis pas sûr, si on peut les nettoyer avant… (Rires.). Non je n’avais pas prévu ça, je vais y réflé­chir d’ici lundi !