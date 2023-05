Vainqueur en 5 manches de Ramos Vinolas, Stan Wawrinka a été ques­tionné sur ce fameux court 14. Visiblement il a apprécié l’ambiance.

« C’est un nouveau terrain. Il est assez compact. Il est assez petit. Le public est très proche et surtout tout le monde peut y avoir accès. Dès qu’il y a des matchs inté­res­sants, des gros matchs, il y a énor­mé­ment d’ambiance. Les suppor­ters sont très proches. J’aime bien. On entend vrai­ment tout ce qu’il se dit. Il n’y a pas encore eu beau­coup d’al­cool. Il y a eu beau­coup de jeunes surtout, beau­coup d’en­fants donc c’est assez cool. Le fait d’avoir le public très proche, un peu en‐dessous, et encore une fois accès à tout le monde, fait que dès qu’il y a des matchs inté­res­sants, dès qu’il y a des gros matchs, tout le monde vient regarder ces fins de matchs » a expliqué le Suisse.

Quand il parle d’al­cool, Stan fait réfé­rence à d’autres tour­nois, où certains fans qui ont un peu bu peuvent parler direc­te­ment aux joueurs ou mettre la pagaille…