Interrogé en confé­rence de press au sujet de l’amitié qui le lie avec Gaël Monfils, Stan Wawrinka, assez ému, a expliqué les raisons de cette complicité.

« L’amitié, pour moi, il n’y a pas besoin de l’ex­pli­quer, elle se fait natu­rel­le­ment, elle se fait avec nos person­na­lités. On s’est toujours bien entendus et je pense que plus les années ont avancé plus on a pu se connaître, passer du temps hors tennis, parler d’autre chose, se voir aussi beau­coup hors tournoi. Comme je l’ai dit, une amitié pour moi il n’y a pas besoin de l’ex­pli­quer. Gaël est une personne excep­tion­nelle, une personne comme moi, honnête. On n’a pas besoin de jouer un rôle, on s’en­tend super bien ; on est super heureux l’un pour l’autre quand il gagnait, même quand on se jouait. On n’a jamais eu de riva­lité, j’ai envie de dire. Bien sûr, chacun a voulu faire la meilleure carrière possible, mais je pense que des deux côtés, on était très heureux quand l’autre gagnait, tout simplement »