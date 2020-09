Facile vainqueur de l’Allemand Dominik Koepfer malgré une manche perdue en route sans conséquence, Stan Wawrinka va retrouver le troisième tour où il affrontera le Français Hugo Gaston. Interrogé en conférence de presse suite à cette victoire, le Suisse a évoqué son état de forme et son niveau de jeu : « Je suis prêt pour la suite. Honnêtement, je me sens très bien physiquement et mentalement, je trouve que je bouge plutôt bien sur le court, c’est très satisfaisant. De toute façon, je ne me projette pas, je prends les matchs les uns après les autres. Aujourd’hui (mercredi), j’ai très bien joué et je suis très content de mon niveau de jeu », a déclaré « Stan The Man » qui aimerait bien rééditer le même parcours qu’en 2015…