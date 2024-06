L’une des marques de fabrique de Carlos Alcaraz est son sourire sur un terrain de tennis. Lors de l’in­ter­view sur le court après la victoire de l’Espagnol contre Stefanos Tsitsipas en quarts de finale de Roland‐Garros, Mats Wilander l’a inter­rogé à ce sujet.

Wilander : « Il y a une chose que tu fais plus que Federer Nadal et Djokovic. Sais‐tu ce que c’est ? »

Alcaraz : « Non. »

Wilander : « Sourire… Il y a une personne qui me fait sourire plus que toi là‐haut. M. Ben Stiller (l’ac­teur améri­cain, fan de tennis et présent en tribunes, ndlr) »

Alcaraz : « Je m’oblige à sourire même dans les moments diffi­ciles. Je suis ravi d’être là. Je veux appré­cier ce que je vis. »