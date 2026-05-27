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Wilander, après la victoire de Kouame : « On s’est tous dit à l’époque, moi le premier : ‘Tsonga va gagner plusieurs titres en Grand Chelem, il est telle­ment bon.’ Alors soyons prudents… »

Par
Baptiste Mulatier
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Pour sa toute première appa­ri­tion dans le grand tableau de Roland‐Garros, Moïse Kouame a frappé un grand coup en s’offrant Marin Cilic en trois sets : 7–6(4), 6–2, 6–1.

Dans sa chro­nique quoti­dienne pour L’Equipe, le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander a salué l’immense poten­tiel du jeune Français, tout en appe­lant à la retenue autour de celui qui incarne déjà l’un des grands espoirs du tennis tricolore.

« Parfois, les obser­va­teurs en font trop et, selon sa perméa­bi­lité, c’est diffi­cile pour le joueur de ne pas se croire arrivé. Je trouve que c’est un peu ce qui s’est passé pour Jo‐Wilfried Tsonga, après sa finale à l’Open d’Australie 2008. On s’est tous dit, moi le premier : ‘Ce gars va gagner plusieurs titres en Grand Chelem, il est telle­ment bon et en plus il est venu battre Nadal au filet.’ Tsonga a eu une superbe carrière, mais il n’a pas décroché ce fichu Majeur. Soyons prudents… Surtout en France, où le tennis est quelque chose d’énorme. Apprenons de nos erreurs, qu’elles soient celles des joueurs, de la Fédération ou des médias. Le système fonc­tionne très bien dans ce pays, mais il n’a pas produit le très grand cham­pion qu’on attend encore. Et on sait désor­mais que ce ne sera pas Gaël Monfils, et que ça n’a été ni Tsonga ni Richard Gasquet ni Gilles Simon non plus. Ces gars ont tous été entre la 5e et la 7e place mondiale, ce qui est immense dans un sport globa­lisé comme le tennis. Impossible de savoir jusqu’où ira Kouame. Comment saura‐t‐il gérer cette grande atten­tion soudaine ? Peut‐être très bien, comme Boris Becker en son temps. Est‐ce que Moïse va lire et regarder ce qui s’écrit et se dit de lui ? Si oui, il va falloir l’ac­cueillir tranquillement. »

Au deuxième tour, le joueur de 17 ans, 318e mondial, affron­tera le Paraguayen Daniel Vallejo (71e mondial).

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 09:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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