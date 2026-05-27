Pour sa toute première appa­ri­tion dans le grand tableau de Roland‐Garros, Moïse Kouame a frappé un grand coup en s’offrant Marin Cilic en trois sets : 7–6(4), 6–2, 6–1.

Dans sa chro­nique quoti­dienne pour L’Equipe, le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander a salué l’immense poten­tiel du jeune Français, tout en appe­lant à la retenue autour de celui qui incarne déjà l’un des grands espoirs du tennis tricolore.

« Parfois, les obser­va­teurs en font trop et, selon sa perméa­bi­lité, c’est diffi­cile pour le joueur de ne pas se croire arrivé. Je trouve que c’est un peu ce qui s’est passé pour Jo‐Wilfried Tsonga, après sa finale à l’Open d’Australie 2008. On s’est tous dit, moi le premier : ‘Ce gars va gagner plusieurs titres en Grand Chelem, il est telle­ment bon et en plus il est venu battre Nadal au filet.’ Tsonga a eu une superbe carrière, mais il n’a pas décroché ce fichu Majeur. Soyons prudents… Surtout en France, où le tennis est quelque chose d’énorme. Apprenons de nos erreurs, qu’elles soient celles des joueurs, de la Fédération ou des médias. Le système fonc­tionne très bien dans ce pays, mais il n’a pas produit le très grand cham­pion qu’on attend encore. Et on sait désor­mais que ce ne sera pas Gaël Monfils, et que ça n’a été ni Tsonga ni Richard Gasquet ni Gilles Simon non plus. Ces gars ont tous été entre la 5e et la 7e place mondiale, ce qui est immense dans un sport globa­lisé comme le tennis. Impossible de savoir jusqu’où ira Kouame. Comment saura‐t‐il gérer cette grande atten­tion soudaine ? Peut‐être très bien, comme Boris Becker en son temps. Est‐ce que Moïse va lire et regarder ce qui s’écrit et se dit de lui ? Si oui, il va falloir l’ac­cueillir tranquillement. »

Au deuxième tour, le joueur de 17 ans, 318e mondial, affron­tera le Paraguayen Daniel Vallejo (71e mondial).