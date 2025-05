Alors que le deuxième tour n’est même pas terminé à Roland‐Garros, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud et Daniil Medvedev ont déjà pris la porte. Mats Wilander a donné son avis sur ces élimi­na­tions préma­tu­rées dans une chro­nique écrite pour L’Equipe.

« Cette géné­ra­tion me rappelle celle des Dimitrov, Cilic ou Nishikori, ces gars qui ne sont pas parvenus à s’ins­taller tout en haut, dura­ble­ment. On sait pour­quoi. Ils avaient au‐dessus d’eux celle des Djokovic‐Federer‐Nadal‐Murray‐Wawrinka. Aujourd’hui, il y en a deux, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, qui emmènent le jeu dans une certaine direc­tion. À un niveau supé­rieur, pas seule­ment par la qualité de leur tennis mais par la manière dont ils le pratiquent, toujours en avan­çant, toujours en prenant la balle tôt, toujours en frap­pant autant de coups droits que possible, et tout en ayant un revers solide, qui bloque abso­lu­ment tout. »