Mats Wilander est l’au­teur d’une magni­fique chro­nique ce lundi dans les colonnes de L’Equipe, au lende­main du 23e sacre en Grand Chelem de Novak Djokovic, acquis à Roland‐Garros. Voici un extrait.

« Cette matu­rité se retrouve sur le court, dans sa rela­tion avec le public. Il s’est nourri de l’ad­ver­sité qu’il a rencon­trée toute sa vie. Or la vie n’est pas un concours de popu­la­rité. Il l’a compris, il l’a accepté. Depuis ses 18 ans, Novak a fait un très long voyage. En fait, c’est ça, la grande leçon de Novak Djokovic : une carrière de tennis peut vous faire grandir en tant qu’être humain. C’est une leçon de vie. Et c’est bien plus impor­tant qu’un record de 23 titres en Grand Chelem », a joli­ment écrit l’an­cien numéro 1 mondial.