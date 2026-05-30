Dans les allés comme dans la zone média, c’est l’ef­fer­ves­cence et tout le monde ose un pronostic. Le plus logique est donc de miser sur le clas­se­ment et l’ex­pé­rience. A ce niveau là, Zverev est sur la plus haut marche du podium. Préservé de la chaleur depuis le début du saison, il a pas beau­coup trans­piré depuis le début du tournoi. Mats Wilander qui a toujours cru en lui résume la situa­tion en quelques mots bien choisis.

« Bien sûr, il se met une pres­sion énorme car il veut enfin remporter son premier titre du Grand Chelem. Mais Bien sûr, il se met une pres­sion énorme car il veut enfin remporter son premier titre du Grand Chelem. Mais main­te­nant, la pres­sion vient aussi de l’ex­té­rieur, de nous tous. Tout le monde pense qu’il ne gagnera proba­ble­ment jamais ce titre s’il échoue cette fois‐ci »

Vainqueur en 4 sets la nuit dernière d’Halys, Zverev va affronter la surpris du jour, le Batave Jesper de Jong qui a sortoi Khachanov en 5 manches. 106ème mondial, Jesper dont le meilleur clas­se­ment a été 76 construit un parcours de « fou », parcours qui devrait s’ar­rêter net face à Zverev.