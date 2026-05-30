Dans les allés comme dans la zone média, c’est l’effervescence et tout le monde ose un pronostic. Le plus logique est donc de miser sur le classement et l’expérience. A ce niveau là, Zverev est sur la plus haut marche du podium. Préservé de la chaleur depuis le début du saison, il a pas beaucoup transpiré depuis le début du tournoi. Mats Wilander qui a toujours cru en lui résume la situation en quelques mots bien choisis.
« Bien sûr, il se met une pression énorme car il veut enfin remporter son premier titre du Grand Chelem. Mais Bien sûr, il se met une pression énorme car il veut enfin remporter son premier titre du Grand Chelem. Mais maintenant, la pression vient aussi de l’extérieur, de nous tous. Tout le monde pense qu’il ne gagnera probablement jamais ce titre s’il échoue cette fois‐ci »
Vainqueur en 4 sets la nuit dernière d’Halys, Zverev va affronter la surpris du jour, le Batave Jesper de Jong qui a sortoi Khachanov en 5 manches. 106ème mondial, Jesper dont le meilleur classement a été 76 construit un parcours de « fou », parcours qui devrait s’arrêter net face à Zverev.
Publié le samedi 30 mai 2026 à 10:10