Mats Wilander, septuple lauréat en Grand Chelem et consul­tant TNT Sports, a donné son ressenti avant la finale entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz à Roland‐Garros.

« Le numéro deux mondial sera proba­ble­ment le léger favori, car il a gagné à Rome en deux sets, et c’est la première finale de Grand Chelem entre les deux. On espère en voir beau­coup d’autres, car pour moi, les matchs entre Sinner et Alcaraz sont les meilleurs matchs de tennis que j’ai jamais vus en termes de niveau, car ils jouent tous les deux très vite et semblent anti­ciper les coups de leur adver­saire. Comment pourraient‐ils autre­ment réussir tous leurs coups ? Ils sont telle­ment bons. »