Interviewer sur le court et consul­tant pour Eurosport, Mats Wilander a été inter­rogé sur le duel prévu ce mercredi soir en quarts de finale entre Casper Ruud et Holger Rune, un an presque jour pour jour après leur affron­te­ment au même stade de la compé­ti­tion ici‐même. Et si la rela­tion plutôt houleuse entre les deux joueurs fait beau­coup parler, le Suédois préfère se concen­trer sur le jeu.

« La ques­tion est tennis­tique désor­mais : d’un côté, Holger Rune, qui a sans doute plus d’armes que Casper Ruud. De l’autre, ce dernier est déter­miné à conserver son statut et va tout mettre dans ce match. Solide est le premier mot que j’uti­li­se­rais pour définir Ruud en réalité. Costaud menta­le­ment, aussi. C’est pour ça que ce match est allé­chant : c’est un vrai profes­sionnel qui n’a pas autant d’armes qu’Holger, même si son coup droit est fantas­tique, mais il pousse toujours ses adver­saires dans leurs retranchements. »