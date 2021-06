Ceux qui aiment vrai­ment le tennis sont tout à fait calme ce matin.

Avec un peu de recul et de culture tennis­tique, il est clair que Nole encore donné une vraie leçon tactique, physique et mentale.

C’est d’ailleurs ce qu’ex­plique ce matin dans les colonnes de l’Equipe, Mats Wilander.

Pour lui, la fameuse pause a été le moment où le numéro 1 mondial a pris conscience qu’il fallait tout changer pour tenter de revenir dans une partie très mal engagée : « Djokovic a complè­te­ment modifié sa manière de jouer (NDLR : Après son toilet break). Il s’est mis à prendre plus de risques. Comment ? En déci­dant de disputer des échanges plus courts. On est passé de six coups en moyenne au 1er set à quatre coups en moyenne aux troi­sième et quatrième. Ce n’est pas Tsitsipas qui a impulsé ce chan­ge­ment, c’est Djokovic. Au bout de deux heures, il avait clai­re­ment analysé la situa­tion. Il a donc proposé un autre jeu à Tsitsipas, en lui disant : « Et main­te­nant, tu fais quoi ? » Et Tsitsipas n’a rien pu faire. Réussir une telle bascule sur terre‐battue c’est incroyable »