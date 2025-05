Dans des propos accordés à Metro et relayés par Tennis365, le septuple lauréat en Grand Chelem, Mats Wilander, a évalué les chances de Novak Djokovic à Roland‐Garros.

« Il est possible que ce soit son dernier Roland‐Garros. Une fois qu’il atteint les tour­nois en trois sets gagnants, où il a remporté tant de victoires, je pense que sa confiance reviendra en force. Le seul problème, c’est que les autres joueurs croient soudai­ne­ment qu’ils peuvent battre Novak Djokovic, ce qu’ils ne croyaient pas aupa­ra­vant. Cela rend chaque match beau­coup plus compliqué. Lorsque les matchs sont plus compli­qués, vous vous retrouvez soudai­ne­ment avec trois matchs d’af­filée qui durent quatre heures ou plus, et cela devient un problème physique. Il n’avait jamais eu ce genre de problèmes aupa­ra­vant, car il était telle­ment meilleur que tous les autres. Avant, il rempor­tait des victoires faciles qui ne lui deman­daient pas beau­coup d’énergie. Tout à coup, les joueurs croient qu’ils peuvent le battre et les matchs deviennent donc plus diffi­ciles. C’est un nouveau chapitre de sa carrière. J’ai hâte de voir comment il va gérer cela. »