Dans sa chro­nique quoti­dienne proposée dans le journal L’Equipe pendant Roland‐Garros, Mats Wilander a tenté d’ex­pli­quer la défaillance physique de Carlos Alcaraz, perclus de crampes à partir du début du troi­sième set lors de sa demi‐finale contre Novak Djokovic vendredi.

« Peut‐être doit‐il se montrer moins « actif » sur le court. Moins tenter d’aller cher­cher des balles impos­sibles et écono­miser son énergie. Un match en cinq sets, c’est vrai­ment quelque chose de spécial. Et on n’en était même pas là, ils n’avaient joué que deux sets et deux jeux. Peut‐être a‑t‐il trop anti­cipé cette demi‐finale qui était l’un des deux matches les plus impor­tants de sa carrière. »