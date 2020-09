Mats Wilander reprend du service dans le quotidien l’Equipe, et c’est toujours un régal.

Le Suédois est donc revenu sur le sujet « balle » qui agite le circuit en ce moment d’autant que l’Espagnol a été plutôt sévère sur sa qualité alors même que l’équipementier officiel a changé (NDLR : Wilson est devenu partenaire officiel de Roland-Garros alors que précédemment c’était Babolat qui est aussi l’équipementier raquette et de l’académie de Rafa à Majorque).

Pour Mats, la réaction de Rafael Nadal n’est pas étonnante : « Cette année Roland-Garros a décidé de changer de balle. Cela affectera les joueurs qui liftent beaucoup et ceux qui utilisent énormément le service kick. Mais ça risque surtout de perturber un en particulier : Rafael Nadal…J’imagine qu’il sera plus anxieux que d’habitude. Ces balles prendront-elles le lift aussi bien ? Pas sûr. C‘est pourquoi son premier match sera important de ce point de vue. Je crois qu’il lui faudra frapper la balle plus fort que d’habitude s’il veut générer du lift. En revanche, je pense que Novak Djokovic sera moins affecté parce qu’il ne gagne pas les points uniquement avec son coup droit bombé. A côté de ça, ceux qui n’ont jamais gagné Roland n’ont aucune raison de s’inquiéter »