Lors d’une chro­nique écrite pour L’Equipe, Mats Wilander a expliqué pour­quoi le match remporté en pleine nuit par Novak Djokovic contre Lorenzo Musetti au troi­sième tour de Roland‐Garros ferait office de déclic.

« Djoko sera‐t‐il péna­lisé par son match contre Musetti ? Je n’y crois pas une seconde. Je pense même l’in­verse : c’est un formi­dable boost pour lui. Ce qui lui manquait, c’était de la confiance. Or il a gagné un match à 3 heures du mat, après avoir été mené deux sets à un et en rempor­tant le dernier 6–0 ! Il doit être regonflé à bloc et sûr de ses forces. L’adversité rend les grands cham­pions plus forts. Ce match est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. En quatre heures, il s’est mieux préparé pour la suite que lors des quatre semaines qui ont précédé. Pour moi, il est désor­mais prêt à gagner Roland‐Garros. »