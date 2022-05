Après avoir incité les fans de tennis à chérir tout parti­cu­liè­re­ment ces duels entre Rafael Nadal et Novak Djokovic alors que les deux joueurs se rapprochent de la fin de leur carrière, Mats Wilander est cette fois entré un peu plus dans les détails de ce 59e choc qui aura lieu ce mardi soir. Et pour le Suédois, Nole va vouloir envoyer un message au plus grand rival de sa carrière, comme il aime l’appeler.

« Djokovic va utiliser l’énergie du public parce que, norma­le­ment, les spec­ta­teurs ont tendance à aller avec l’out­sider. Je ne pense pas qu’ils vont aller contre lui, mais ils vont proba­ble­ment encou­rager Nadal. Novak va dire à Rafa : ‘Je vais te montrer que je suis le numéro un mondial’, avec ce langage corporel qui enflam­mera la foule. J’attends la même chose de Nadal. L’émotionnel va faire partie de la bataille. J’espère que je pourrai avoir ma place pour le regarder. »