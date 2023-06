Carlos Alcaraz a rélisé une perfor­mance XXL ce mardi en quart de finale mettant au tapis Stefanos Tsitsipas 6–2, 6–1, 7–6(5) en enchaî­nant des coups plus impres­sion­nants les un que les autres.

Après cet enorme match du numéro un mondial toute la planète tennis a réagi et a féli­cité le jeune Murcien pour son niveau de jeu.

C’est au tour de Mats Wilander pour­tant diffi­cile à séduire de saluer la perfor­mance de l’Espagnol.

« Je ne suis pas souvent sans voix, mais on ne peut pas jouer au tennis de cette façon, on ne peut vrai­ment pas. Il joue un tennis normal, puis soudain il arrive de nulle part, il court partout et frappe le coup droit si fort , c’est presque un manque de respect pour le jeu lui‐même » a déclaré Wilander.