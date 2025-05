Dans une chro­nique écrite pour L’Equipe, l’an­cien numéro 1 mondial et septuple lauréat en Grand Chelem, Mats Wilander, n’a pas tari d’éloges envers Richard Gasquet, où il affron­tera Jannik Sinner au deuxième tour de Roland‐Garros pour le dernier tournoi de sa carrière.

« Richard Gasquet est sans doute le joueur fran­çais qui a eu le plus de pres­sion sur ses épaules de tous les temps. A‑t‐il eu une grande carrière ? Oui ! Parce qu’il a joué contre les meilleurs joueurs de tous les temps. Sans eux, il aurait pu remporter un titre du Grand Chelem. Ça ne l’a sans doute pas aidé de faire partie de cette histoire, mais d’un autre côté quelle chance il a eue d’être pote avec Rafa ! Ce qui est le plus marquant avec lui, c’est que tout le monde aime le voir jouer. Sur toutes les surfaces, contre n’im­porte qui. Et ça, ça me rend jaloux car je peux vous dire que ça n’a jamais été mon cas… »