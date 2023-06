Alors que la majo­rité des obser­va­teurs dési­gnent Novak Djokovic comme le « GOAT » (le plus grand de tous les temps) depuis son 23e sacre en Grand Chelem acquis à Roland‐Garros dimanche, Mats Wilander a inventé un nouveau terme : le « BOAT » (best of all time, le meilleur de tous les temps). Le consul­tant a expliqué la subti­lité sur Eurosport.

« Je déteste l’ex­pres­sion ‘GOAT’. Il s’agit de ce que vous apportez au sport, et je ne pense pas que l’on puisse séparer sur ce point le Big 3 (Djokovic, Nadal et Federer) lors­qu’il s’agit du plus grand de tous les temps. Mais le meilleur de tous les temps ? Nous l’avons devant nous et c’est Novak Djokovic », a déclaré le septuple lauréat en Grand Chelem.