Dans une chro­nique écrite pour L’Equipe, Mats Wilander s’est projeté sur le deuxième tour entre Novak Djokovic et Corentin Moutet, qui aura lieu ce jeudi. Et le septuple lauréat en Grand Chelem a donné un conseil au Français.

« Je ne dis pas que l’at­ti­tude érup­tive de Corentin est néga­tive en général, mais s’il entre dans cette logique contre Novak, ça ne va pas le péna­liser, lui, mais ça risque plutôt d’avan­tager son adver­saire. Les meilleurs mondiaux adorent ça. Parce que ça leur donne une raison supplé­men­taire de refuser la défaite et c’est tout le problème pour Corentin. Novak risque de prendre cette énergie néga­tive pour la trans­former en atout pour lui. C’est à cela que Corentin doit faire atten­tion. Sur un court, on a tous besoin d’être en colère. Mais il faut savoir contrôler ce que tu montres à l’ad­ver­saire. Et ça tout le monde n’en est pas capable. »