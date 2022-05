Mats a été inter­rogé par nos confrères de Marca, et le Suédois n’est pas inquiet au sujet de Rafael Nadal malgré l’alerte de Rome.

« Je ne suis pas inquiet. La carrière de Rafa est comme ça. Je compare toujours Rafa à un cheval : il va courir aussi vite qu’il peut et se battre. Son effort n’a pas de limites, sa limite ce sont les bles­sures. Il conti­nuera jusqu’à ce qu’une bles­sure ne lui permette plus de jouer. La réalité est qu’il a appris à se remettre de ses bles­sures et il revient toujours. Vous voyez toujours quelque chose de diffé­rent en lui quand il est de retour. Un jour, tu ne pourras plus revenir. Il a laissé entendre qu’il pour­rait ne pas être en mesure de revenir l’année dernière et les résul­tats lui ont donné tort. C’est vrai qu’il était blessé à Rome, mais il sait aussi au finale préserver son physique pour se donner une chance pour Roland Garros »